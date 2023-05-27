Укронацисты сегодня подвергли обстрелу Шебекино — город в Белгородской области. Инцидент обошёлся без раненых. Одну женщину в состоянии стресса госпитализировали в районную центральную больницу.
Военкор Евгений Поддубный ранее сообщал, что Шебекинский городской округ попал под обстрел со стороны позиций киевского режима. Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и пешеходный мост. Один местный житель получил лёгкие ранения головы и ноги.
В населённом пункте Безлюдовка повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остаются в настоящее время три населённых пункта: Ивановка, Пристень и Графовка.
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