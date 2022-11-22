Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что регион готов к трём вариантам развития дальнейших событий: оптимистическому, среднему и пессимистическому.
"Мы готовимся к различным вариантам. Надеемся, что пессимистический вариант не понадобится", — приводит его слова bel.ru.
По словам руководителя региона, область начиная с апреля активно ведёт работы по укреплению рубежей.
"Это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже, на защите интересов российского государства", — заключил он.
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