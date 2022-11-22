Гладков: Белгородская область готова к любому сценарию развития событий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что регион готов к трём вариантам развития дальнейших событий: оптимистическому, среднему и пессимистическому.

"Мы готовимся к различным вариантам. Надеемся, что пессимистический вариант не понадобится", — приводит его слова bel.ru.

По словам руководителя региона, область начиная с апреля активно ведёт работы по укреплению рубежей.

"Это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже, на защите интересов российского государства", — заключил он.