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Гладков: Белгородская область готова к любому сценарию развития событий

Россия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что регион готов к трём вариантам развития дальнейших событий: оптимистическому, среднему и пессимистическому.

"Мы готовимся к различным вариантам. Надеемся, что пессимистический вариант не понадобится", — приводит его слова bel.ru.

По словам руководителя региона, область начиная с апреля активно ведёт работы по укреплению рубежей.

"Это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже, на защите интересов российского государства", — заключил он.

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Автор: Елена Ивченко
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