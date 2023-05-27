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Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие войска РФ

0:38
Мир

После того, как истощатся последние силы ВСУ, им предстоит противостоять наилучшим войскам РФ, следует из заявления бывшего советника руководителя Пентагона Дугласа Макгрегора.

Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие войска РФ
Фото: thegrayzone

Полковник акцентировал внимание на том, что российская армия сегодня "сильна как никогда" и успешно достигает предела собственных возможностей, пишет РИА "Новости".

Макгрегор заявил, что в России сформирована наилучшая армия с огромной численностью солдат и боевой техники. У киевского режима нет ни единого шанса совладать с ними, резюмировал экс-советник главы оборонного ведомства США.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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