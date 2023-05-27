После того, как истощатся последние силы ВСУ, им предстоит противостоять наилучшим войскам РФ, следует из заявления бывшего советника руководителя Пентагона Дугласа Макгрегора.
Полковник акцентировал внимание на том, что российская армия сегодня "сильна как никогда" и успешно достигает предела собственных возможностей, пишет РИА "Новости".
Макгрегор заявил, что в России сформирована наилучшая армия с огромной численностью солдат и боевой техники. У киевского режима нет ни единого шанса совладать с ними, резюмировал экс-советник главы оборонного ведомства США.
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