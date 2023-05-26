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Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит

Мир

В сад жителя Германии упал метеорит, и теперь у мужчины есть возможность продать "небесный камень" за 200 тысяч евро (17 миллионов рублей).

Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит
Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в небольшом городе Эльмшорне в Германии. 47-летний Махмут Сахин находился в доме вместе со всей семьёй, когда снаружи раздался жуткий грохот.

Сахин подумал, что произошла авария, например, взрыв газа, однако при более внимательном рассмотрении места события он обнаружил воронку с находящимся в ней камнем, который, как выяснилось позже, весил 3,5 кг.

"Сначала мы думали, что яма в саду появилась из-за утечки газа или какой-то химической аварии, и вызвали пожарных. Они быстро сообщили нам, что никакой опасности нет. Мы даже не думали про метеорит, мы поняли, что это он благодаря моей дочери, которая решила провести эксперимент с магнитами", — рассказал немец журналистам Daily Mirror.

Благодаря дочери Сахина оказалось, что камень притягивает магниты, а таким свойством обладают только метеориты.

После того, как информация о находке появилась в СМИ, мужчине начали звонить из разных стран с предложением продать метеорит. Один из покупателей готов отдать за камень 200 тысяч евро (около 17 миллионов рублей).

Эксперт по изучению метеоритов из Meteors Working Group Карстен Йонас считает, что этому метеориту уже 4,5 миллиарда лет. По мнению учёного, этот камень мог принадлежать к поясу астероидов, находящемуся между Юпитером и Марсом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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