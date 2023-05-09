Американские журналисты заявили, что в Штатах метеорит рухнул на жилой дом.
По данным CBS, падение произошло в Хоупвелле Нью-Джерси. Как отметили городские власти, размер метеорита составляет примерно 10 на 15 сантиметров. Металлический предмет имеет продолговатую форму, добавили чиновники.
Камень повредил крышу здания и упал в спальню жилого дома. Выяснилось, что объект отскочил от пола и ударился об потолок. Женщина обнаружила метеорит в углу помещения.
"Камень был тёплым", — подчеркнула она.
Ведущий астроном Института Франклина Деррик Питтс отметил, что этому метеориту может быть от четырёх до пяти миллиардов лет.
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