РИА Новости: над Киевом, вероятно, пролетел метеорит из потока Лириды

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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал яркую вспышку в Киевской области. По мнению специалиста, речь шла о падающем метеорите потока Лириды.

"Дата максимальной активности этого потока как раз приходится на период 18-22 апреля", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Предположение Леонкова оценил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Как отметил учёный, метеорный поток обычно фиксируется с 16 апреля. Специалисты не способны заранее заметить тела, размер которых составляет менее 10 метров, добавил эксперт.

В среду, 19 апреля, жители Киева заметили вспышку в небе.

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