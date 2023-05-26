За минувшие сутки в населённом пункте Козинка в Грайворонском округе зафиксировали 132 прилёта украинских снарядов, следует из заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По его словам, укронацисты вели обстрелы из артиллерии и миномётов.
"Есть попадания по пограничному пункту пропуска и разрушения дорог и тротуаров", — уточнил руководитель региона.
Боевики ВСУ также выпустили три "натовских" снаряда по населенному пункту Грайворон. Повреждения получили там пять частных домов, сообщил Гладков. Бойцы ВС РФ сбили две ракеты и беспилотник киевского режима, резюмировал белгородский губернатор.
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