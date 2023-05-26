NR: боевики ВСУ просят немецких инструкторов обучить их методикам карателей СС

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Инструкторы Вооружённых сил ФРГ, которые занимаются подготовкой боевиков ВСУ, утверждают, что украинцам интереснее методика карателей СС, чем изучение военного дела. Об этом заявил командующий миссией Евросоюза по учебной работе с украинскими военнослужащими, генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Фото: censor.net

"Особенно часто украинцы ссылались на эффективность карательных мер, проводимых войсками СС на оккупированных территориях СССР", — отмечается в материале Telegram-канала Neues aus Russland.

Кроме того, украинцы запросили доступ к документам бундесвера о карательных акциях, как современных, так и времён Второй мировой войны. По их словам, британские представители уже передавали им подобную информацию, и они ожидали того же от немцев.

Также генерал Марлов пытается провести расследование военных преступлений, совершённых боевиками ВСУ. Он подчеркнул, украинские солдаты, которые проходили подготовку на базах в Вильдфлекене и Хуммельбурге, неоднократно демонстрировали видеозаписи пыток и казней российских военнопленных.

Немецкие офицеры видели эти кадры, но большинство из них не хотят потерять свои официальные должности, поэтому не предают факты преступлений огласке.