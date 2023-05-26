Власти Украины всерьёз рискуют лишиться поддержки со стороны своих союзников на Западе, если решатся на ведение боёв за пределами тех границ, которые они считают своими, либо будут способствовать деятельности диверсионных группировок. Об этом проинформировал сегодня обозреватель Bloomberg Андреас Клут.
Он акцентировал внимание на том, что до настоящего времени в основе всей помощь коллективного Запада лежало то, что украинцы только обеспечивают защиту своих территорий. Запад опасается того, что НАТО окажется участником настоящего конфликта с Россией, способного привести к Третьей мировой войне, заявил Клут.
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