Прогноз заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном исчезновении Украины, в том числе путём перехода её регионов под юрисдикцию стран ЕС, напугал читателей немецкого издания Die Welt*.
По их мнению, при таком сценарии отношения между европейскими государствами могут ухудшиться. Пользователи отметили, что Варшава мечтает получить западные территории Украины в ходе конфликта. Как пояснили комментаторы, польские власти, согласно Потсдамскому соглашению, должны будут "вернуть Лемберг-Львов" Германии после захвата земель.
При этом читатели добавили, что Берлину точно не нужен контроль над украинскими городами.
"Нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте её целиком!" — обратился один из подписчиков к руководству РФ.
Его позицию поддержали и другие пользователи.
Ранее Медведев сообщил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия при действующем киевском режиме. Он также допустил исчезновение Украины после завершения боестолкновений.
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