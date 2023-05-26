Читатели Die Welt* призвали руководство России забрать Украину целиком

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Прогноз заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном исчезновении Украины, в том числе путём перехода её регионов под юрисдикцию стран ЕС, напугал читателей немецкого издания Die Welt*.

Фото: https:// discover-ukraine.info

По их мнению, при таком сценарии отношения между европейскими государствами могут ухудшиться. Пользователи отметили, что Варшава мечтает получить западные территории Украины в ходе конфликта. Как пояснили комментаторы, польские власти, согласно Потсдамскому соглашению, должны будут "вернуть Лемберг-Львов" Германии после захвата земель.

При этом читатели добавили, что Берлину точно не нужен контроль над украинскими городами.

"Нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте её целиком!" — обратился один из подписчиков к руководству РФ.

Его позицию поддержали и другие пользователи.

Ранее Медведев сообщил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия при действующем киевском режиме. Он также допустил исчезновение Украины после завершения боестолкновений.