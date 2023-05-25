Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Свердловской области сами патрулируют леса, чтобы предотвратить пожары
Город будущего создадут на "Роза Хутор"
"Металлинвестбанк" расширил список кредитных программ для бизнеса
Рогов: в Запорожской области нет никаких признаков контрнаступления ВСУ
Актёр Михаил Мамаев признался, что не общается с Кристиной Орбакайте со съёмок фильма "Гардемарины 1787. Мир"
Власти Нижегородской области повторно взяли пробы воды в загрязнённой нефтепродуктами реке
Депутат Шеремет: разговорами о контрнаступлении Киев пытается обмануть Запад
Надо ли при замене заливать масло в фильтр
Российские автомобили будут собираться в Эфиопии: изучение новых производственных возможностей

Власти Норвегии попросили жителей страны оставить в покое "российского кита-шпиона" Хвальдимира

2:00
Мир

Норвежское управление рыболовства попросило жителей страны избегать контактов с "российским китом-шпионом" по имени Хвальдимир.

Власти Норвегии попросили жителей страны оставить в покое "российского кита-шпиона" Хвальдимира
Фото: pixabay.com

История эта началась ещё в 2019 году, когда рыбаки обнаружили на севере Норвегии белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке находился логотип компании из Петербурга.

После этого в местных СМИ стали появляться истории о том, что белуха "сбежала из российского плена". Некоторые решили, что это "кит-шпион". Животное назвали Хвальдимиром (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента).

Сам герой повествования газет не читает, а потому явно не в курсе приписываемых ему "фактов" из биографии. Но норвежские прибрежные воды пришлись Хвальдимиру по душе. Настолько, что управление рыболовства Норвегии выпустило специальное обращение, в котором просит жителей страны избегать контактов с китом.

"Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как "Хвальдимир", теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — цитирует обращение РИА "Новости".

Глава управления Франк Бакке-Йенсен попросил местных жителей на лодках быть осторожными, чтобы не нанести киту увечья. По его словам, животное уже получало легкие травмы.

В ведомство поступили запросы из нескольких организаций, которые хотели поймать белуху и запереть кита во фьорде, а то и вовсе держать в неволе в аквариуме. Однако все эти запросы были отклонены.

Ну а что касается спекуляций насчёт шпионажа, то разумеется, никаких подтверждений представлено так и не было. Чего, в общем-то, и следовало ожидать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.

Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Последние материалы
"Металлинвестбанк" расширил список кредитных программ для бизнеса
Рогов: в Запорожской области нет никаких признаков контрнаступления ВСУ
Власти Норвегии попросили жителей страны оставить в покое "российского кита-шпиона" Хвальдимира
Актёр Михаил Мамаев признался, что не общается с Кристиной Орбакайте со съёмок фильма "Гардемарины 1787. Мир"
Власти Нижегородской области повторно взяли пробы воды в загрязнённой нефтепродуктами реке
Астильба: особенности выращивания на садовом участке
Депутат Шеремет: разговорами о контрнаступлении Киев пытается обмануть Запад
Надо ли при замене заливать масло в фильтр
Российские автомобили будут собираться в Эфиопии: изучение новых производственных возможностей
Shot: Костомарову не удаётся справиться с сильной депрессией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников