Власти Норвегии попросили жителей страны оставить в покое "российского кита-шпиона" Хвальдимира

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Норвежское управление рыболовства попросило жителей страны избегать контактов с "российским китом-шпионом" по имени Хвальдимир.

Фото: pixabay.com

История эта началась ещё в 2019 году, когда рыбаки обнаружили на севере Норвегии белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке находился логотип компании из Петербурга.

После этого в местных СМИ стали появляться истории о том, что белуха "сбежала из российского плена". Некоторые решили, что это "кит-шпион". Животное назвали Хвальдимиром (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента).

Сам герой повествования газет не читает, а потому явно не в курсе приписываемых ему "фактов" из биографии. Но норвежские прибрежные воды пришлись Хвальдимиру по душе. Настолько, что управление рыболовства Норвегии выпустило специальное обращение, в котором просит жителей страны избегать контактов с китом.

"Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как "Хвальдимир", теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — цитирует обращение РИА "Новости".

Глава управления Франк Бакке-Йенсен попросил местных жителей на лодках быть осторожными, чтобы не нанести киту увечья. По его словам, животное уже получало легкие травмы.

В ведомство поступили запросы из нескольких организаций, которые хотели поймать белуху и запереть кита во фьорде, а то и вовсе держать в неволе в аквариуме. Однако все эти запросы были отклонены.

Ну а что касается спекуляций насчёт шпионажа, то разумеется, никаких подтверждений представлено так и не было. Чего, в общем-то, и следовало ожидать.