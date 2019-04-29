Рыбаки из Норвегии обнаружили белуху-шпиона военно-морского флота России

Рыбки из норвежской провинции Финнмарк обнаружили в океане белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и обвесом с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".
Как сообщает телеканал NRK, белуха была замечена возле острова Инге в Северном Ледовитом океане. Позднее сотрудники Директората рыболовства Норвегии, которые прибыли для проведения осмотра белухи, решили снять с нее ремень и камеру. Они попытались ослабить зажимы на ремне, но все попытки были безуспешными. Тогда один из рыбаков спустился в воду в гидрокостюме и снял ремень.
По словам сотрудников Арктического университета Норвегии, норвежские и российские специалисты не используют белух в своих исследованиях, поэтому кит, вероятно, мог "работать" на Военно-морской флот России.
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