Рыбаки из Норвегии обнаружили белуху-шпиона военно-морского флота России

Рыбки из норвежской провинции Финнмарк обнаружили в океане белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и обвесом с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".



Косатки и белухи замерзают в «китовой тюрьме» под Находкой / Новости от 25.01.2019 20:08

Как сообщает телеканал NRK, белуха была замечена возле острова Инге в Северном Ледовитом океане. Позднее сотрудники Директората рыболовства Норвегии, которые прибыли для проведения осмотра белухи, решили снять с нее ремень и камеру. Они попытались ослабить зажимы на ремне, но все попытки были безуспешными. Тогда один из рыбаков спустился в воду в гидрокостюме и снял ремень.

По словам сотрудников Арктического университета Норвегии, норвежские и российские специалисты не используют белух в своих исследованиях, поэтому кит, вероятно, мог "работать" на Военно-морской флот России.