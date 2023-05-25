РИА Новости: численность войск ВС Великобритании сокращают и намерены вернуть на 200 лет назад

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Британия собирается уменьшить численность своих войск. Об этом говорили ещё до начала спецоперации на Украине, пишет обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Фото: pixabay.com

В 2021 году ведомство анонсировало уменьшение численности армии до 73 тыс. военнослужащих. Это не коснулось королевского ВМФ и морпехов. Также к 2030 году страна планирует увеличить расходы ВВП на 2,3% из-за возросшей угрозы международного вооружённого конфликта.

Эксперты отмечают потерю эффективности британских сухопутных войск.

"Это действительно не самая лучшая часть их войск. Лондон стремится переложить ответственность за наземные операции на другие страны альянса. Они хотят развивать дорогостоящие вооружения, а вот место в окопе любезно уступают другим", — сообщил политолог Константин Соколов.

В заключении Нармания отметил, что XX век характеризовался интенсивным процессом деколонизации. Возможно, теперь армию Великобритании попытаются вернуть на 200 лет назад.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.