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РИА Новости: численность войск ВС Великобритании сокращают и намерены вернуть на 200 лет назад

1:11
Мир

Британия собирается уменьшить численность своих войск. Об этом говорили ещё до начала спецоперации на Украине, пишет обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

РИА Новости: численность войск ВС Великобритании сокращают и намерены вернуть на 200 лет назад
Фото: pixabay.com

В 2021 году ведомство анонсировало  уменьшение численности армии до 73 тыс. военнослужащих. Это не коснулось королевского ВМФ и морпехов. Также к 2030 году страна планирует увеличить расходы ВВП на 2,3% из-за возросшей угрозы международного вооружённого конфликта.

Эксперты отмечают потерю эффективности британских сухопутных войск.

"Это действительно не самая лучшая часть их войск. Лондон стремится переложить ответственность за наземные операции на другие страны альянса. Они хотят развивать дорогостоящие вооружения, а вот место в окопе любезно уступают другим", — сообщил политолог Константин Соколов.

В заключении Нармания отметил, что XX век характеризовался интенсивным процессом деколонизации. Возможно, теперь армию Великобритании попытаются вернуть на 200 лет назад.

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РФ vs Великобритания. Сравнение военной мощи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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