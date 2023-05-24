Путин ввёл в Госдуму проект о расторжении договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

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Ранее заключенный договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в скором времени может быть денонсирован: президент РФ Владимир Путин внёс соответствующий законопроект в Государственную Думу.

Фото: РБК

"О денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива".

Предположительно, такие действия являются ответным шагом в сторону киевского режима. Стоит напомнить, что ранее, 24 февраля текущего года, Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.