Когда Киев потерпит крах, Польша может решиться на захват земель Западной Украины, которые когда-то ей принадлежали. Такой прогноз сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Таким образом полковник ответил на вопрос ведущего Стивена Гарднера, который поинтересовался, есть ли вероятность, что одна из стран ЕС будет претендовать на часть земель Украины из-за того, что Киев не в состоянии сам ими управлять.
По мнению бывшего советника США, в Восточной Европе определённо найдутся желающие вернуть территории, когда-то принадлежавшие им по праву.
"Кто-угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и отчасти будут иметь на то право. В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макгрегор напомнил, что ВСУ несут очень большие потери, а страны-члены НАТО еле сдерживаются, чтобы не ввести свои войска на Западную Украину на фоне слабости Киева.
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