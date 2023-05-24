Полковник США Макгрегор: после поражения ВСУ Польша пойдёт на захват Западной Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Когда Киев потерпит крах, Польша может решиться на захват земель Западной Украины, которые когда-то ей принадлежали. Такой прогноз сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://traveltimes.ru/wp-content/uploads/2022/01/lvov.jpg

Таким образом полковник ответил на вопрос ведущего Стивена Гарднера, который поинтересовался, есть ли вероятность, что одна из стран ЕС будет претендовать на часть земель Украины из-за того, что Киев не в состоянии сам ими управлять.

По мнению бывшего советника США, в Восточной Европе определённо найдутся желающие вернуть территории, когда-то принадлежавшие им по праву.

"Кто-угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и отчасти будут иметь на то право. В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор напомнил, что ВСУ несут очень большие потери, а страны-члены НАТО еле сдерживаются, чтобы не ввести свои войска на Западную Украину на фоне слабости Киева.