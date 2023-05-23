Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Не желая признавать поражение Киева, США могут пойти дальше в намерении его поддержать, став непосредственным участником операции на Украине. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Вадим Савицкий

Полковник напомнил, что Вашингтон настроен на продолжение поддержки Украины, и может решиться на радикальные действия "в последний момент".

"Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор напомнил, что после поражения в Артёмовске даже в Вашингтоне уже демонстрируют сомнения в возможности победы Киева. Положение украинских властей кажется критическим, и не исключено, что такая ситуация повлечёт за собой неприкрытое вмешательство США в украинский конфликт.

Последствия такого шага могут быть ужасными, подчеркнул экс-советник Пентагона. Макгрегор добавил, что оптимальным выходом из ситуации стало бы признание Украины в качестве нейтрального государства, тем более, что на это была согласна и Россия до недавнего времени. Однако Запад от такого варианта отказался, и это исключительно его вина, заключил полковник.