Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев выдвинул США требование компенсации за Артёмовск и Мариуполь
Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень
Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников
MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну
МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека
Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева

1:30
Мир

Не желая признавать поражение Киева, США могут пойти дальше в намерении его поддержать, став непосредственным участником операции на Украине. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева
Фото: Вадим Савицкий

Полковник напомнил, что Вашингтон настроен на продолжение поддержки Украины, и может решиться на радикальные действия "в последний момент".

"Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор напомнил, что после поражения в Артёмовске даже в Вашингтоне уже демонстрируют сомнения в возможности победы Киева. Положение украинских властей кажется критическим, и не исключено, что такая ситуация повлечёт за собой неприкрытое вмешательство США в украинский конфликт.

Последствия такого шага могут быть ужасными, подчеркнул экс-советник Пентагона. Макгрегор добавил, что оптимальным выходом из ситуации стало бы признание Украины в качестве нейтрального государства, тем более, что на это была согласна и Россия до недавнего времени. Однако Запад от такого варианта отказался, и это исключительно его вина, заключил полковник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Последние материалы
Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
Своик: Казахстан будет соблюдать санкции против России
Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень
Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников
MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева
Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну
МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека
Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников