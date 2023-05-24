Главе Центробанка РФ Набиуллиной пришлось облачиться в хиджаб для встречи с делегацией из Ирана

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Эльвира Набиуллина отправилась с рабочим визитом в Иран, где ей пришлось соблюдать правила принимающей стороны и нарядиться в хиджаб.

Фото: Телеграм-канал Раньше всех. Ну почти

В стране, где сильны исламские традиции, глава Центробанка была вынуждена надеть закрытую накидку. В Иране женщинам предписывают обязательное ношение хиджаба.

Все представители РФ женского пола, входящие в делегацию, последовали примеру Набиуллиной, чтобы вписаться в строгий дресс-код государства Передней Азии.

Набиуллина обсудила с иранскими коллегами развитие двусторонних расчётов в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси приехал в Сирию с официальным визитом.

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