Эльвира Набиуллина отправилась с рабочим визитом в Иран, где ей пришлось соблюдать правила принимающей стороны и нарядиться в хиджаб.
В стране, где сильны исламские традиции, глава Центробанка была вынуждена надеть закрытую накидку. В Иране женщинам предписывают обязательное ношение хиджаба.
Все представители РФ женского пола, входящие в делегацию, последовали примеру Набиуллиной, чтобы вписаться в строгий дресс-код государства Передней Азии.
Набиуллина обсудила с иранскими коллегами развитие двусторонних расчётов в национальных валютах.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси приехал в Сирию с официальным визитом.
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