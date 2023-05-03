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Президент Ирана прибыл в Сирию с официальным визитом

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Мир

На территорию Сирии впервые после начала конфликта в САР в 2011 году прибыл президент Ирана Ибрагим Раиси с официальным визитом. 

Президент Ирана прибыл в Сирию с официальным визитом
Фото: РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, главу Ирана встретил в международном аэропорты Дамаска министр экономики Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль.

Напомним, что ранее президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии посетить Тегеран.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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