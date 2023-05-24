Администрация президента США Джо Байдена получила извещение о судебном иске со стороны генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который обвиняет правительство в использовании приложения CBP One.
"Администрация Байдена намеренно разработала это приложение для телефона с целью незаконного допуска в страну большего числа иностранцев, которые по прибытии могут следовать туда, куда им заблагорассудится".
Отмечается, что CBP One создано для того, чтобы появилась возможность упорядочить въезд в США и даже обходить правила пограничного контроля.
"Пограничное ведомство Байдена не проверяет и не может проверить, может ли нелегальный иммигрант претендовать на исключение, которое предотвратило бы его депортацию".
Генпрокурор также говорит о потенциальных последствиях для администрации США, назвав ключевую цель иска: лишение представительства Байдена возможности одобрять въезд в США для граждан стран Латинской Америки через указанное приложение и, как следствие, снижение миграционной напряженности на американо-мексиканской границе.
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