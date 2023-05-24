Defence Blog: ВС РФ обманывают украинские установки ПВО дешёвыми деревянными беспилотниками

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ВС России обманывают украинские средства ПВО с помощью дешёвых деревянных беспилотников, заявили аналитики. По их словам, такие дроны-приманки обходятся российской стороне в копейки, тогда как ВСУ тратят на их ликвидацию ценные снаряды.

Фото: t.me/wargonzo

Так, согласно информации, дроны изготавливают из:

дерева,

пенопласта,

скотча.

"Недавняя волна российских ударов по объектам на Украине показала, что русские используют недорогие одноразовые беспилотники, чтобы расчищать пути через средства ПВО для крылатых ракет и дронов-камикадзе", — пишет Defence Blog.

Такой дрон способен поднять 10 килограммов нагрузки и преодолеть более 600 километров по воздуху.