ВС России обманывают украинские средства ПВО с помощью дешёвых деревянных беспилотников, заявили аналитики. По их словам, такие дроны-приманки обходятся российской стороне в копейки, тогда как ВСУ тратят на их ликвидацию ценные снаряды.
Так, согласно информации, дроны изготавливают из:
"Недавняя волна российских ударов по объектам на Украине показала, что русские используют недорогие одноразовые беспилотники, чтобы расчищать пути через средства ПВО для крылатых ракет и дронов-камикадзе", — пишет Defence Blog.
Такой дрон способен поднять 10 килограммов нагрузки и преодолеть более 600 километров по воздуху.
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