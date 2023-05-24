В США признали провал театральной тактики Зеленского по Артёмовску — о чём только думал?

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Вашингтон и чиновники из Пентагона пытались убедить президента Украины Владимира Зеленского не отправлять в Артёмовск дополнительные силы, чтобы сохранить военных и технику, но он выбрал "театральную" тактику, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

Фото: rusvesna.su

Кроме прочего, Киев призывали вывести своих военных из города.

"Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда ещё больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Артёмовск. Он устроил из этого своеобразное театральное представление", — заявил экс-аналитик ЦРУ Responsible Statecraft.

По словам Биба, всё "представление" Зеленского провалилось, и теперь Киев требует от Запада новых поставок оружия и техники. Как уточнил аналитик, в Вашингтоне чиновникам остаётся качать головой и многие задаются вопросом, "чем думал" лидер Незалежной.