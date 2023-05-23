В МИД Украины возмутились прогнозом Орбана по поводу невозможности победы Киева

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил возмущение заявлением венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщившего, что Киеву не удастся одержать победу над РФ на поле боя.

Фото: Википедия

До этого Орбан сказал, что без непосредственного подключения войск НАТО к противостоянию с Россией победить у Киева не получится. Поэтому премьер-министр Венгрии предложил украинским властям не тратить силы и ресурсы на эскалацию конфликта, а вместо этого подумать, как можно его урегулировать мирным путём.

"Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", — написал Николенко на своей странице в Facebook*.

Пресс-секретарь МИД Украины подчеркнул, что Киев намерен сражаться, пока границы Украины 1991 года не будут восстановлены.

В заключение Николенко призвал западные страны активнее помогать Киеву, утверждая, что это станет гарантией безопасности для всего Евросоюза.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.