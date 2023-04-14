Киевские власти отреагировали на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который назвал Украину "несуществующей страной" с финансовой точки зрения.
По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, слова Орбана кажутся Киеву циничными и носящими явный антиукраинский характер.
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности", — написал Николенко в Facebook*.
Николенко заявил, что финансовая и военная поддержка Украины равнозначна защите безопасности Европы. Представитель украинского МИД добавил, что Венгрия должна быть признательна Украине за то, что над ней и другими европейскими странами по-прежнему простирается "мирное небо".
Ранее Орбан сказал, что Украина — это несуществующая страна в финансовом смысле, потому что она держится исключительно благодаря помощи США и ЕС.
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