В Киеве обиделись на слова Орбана, который назвал Украину "несуществующей страной"

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Киевские власти отреагировали на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который назвал Украину "несуществующей страной" с финансовой точки зрения.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, слова Орбана кажутся Киеву циничными и носящими явный антиукраинский характер.

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности", — написал Николенко в Facebook*.

Николенко заявил, что финансовая и военная поддержка Украины равнозначна защите безопасности Европы. Представитель украинского МИД добавил, что Венгрия должна быть признательна Украине за то, что над ней и другими европейскими странами по-прежнему простирается "мирное небо".

Ранее Орбан сказал, что Украина — это несуществующая страна в финансовом смысле, потому что она держится исключительно благодаря помощи США и ЕС.

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