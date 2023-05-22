Заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова президента США Джо Байдена о потерях России в Артемовске. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Выступая на саммите "Большой семерки" в Японии, глава Белого дома заявил, что Москва потеряла в боях под Донецком около 100 тыс. человек. Потери украинской стороны он называть не стал.
Швыткин отметил, что Байден выдает желаемое за действительное и его позиция вполне понятна. Он хочет всего лишь оправдать поражения киевского режима, а вместе с тем и НАТО.
Напомним, ранее российские воинские соединения освободили Артемовск, бои за который шли 224 дня.
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