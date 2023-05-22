GT: визит Зеленского на саммит G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт

Поездка украинского президента Владимира Зеленского на саммит "Большой семёрки", который состоялся в Японии, прояснила позицию Запада по поводу конфликта с РФ, сообщает Global Times.

Фото: https://mosregtoday.ru

По информации китайского издания, западные лидеры не заинтересованы в мирном урегулировании кризисной ситуации, ведь многие из них стремятся к эскалации.

"Громкое присутствие Зеленского на саммите G7 и растущие поставки оружия указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путём", — сказано в материале.

Такая позиция США и их партнёров приведёт к новым мировым проблемам, считают журналисты. Они добавили, что сейчас инициатива на линии соприкосновения находится на стороне ВС РФ. При этом авторы подчеркнули: несмотря на сдачу Артёмовска украинскими войсками, Запад всё равно продолжает поддерживать Киев.

Обозреватели GT также предупредили, что Россия, скорее всего, решится на "жёсткий ответ" в случае размещения истребителей F-16 на территории Польши и Румынии. Данный шаг Запада способен спровоцировать прямой вооружённый конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом, резюмировали журналисты.