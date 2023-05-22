Пользователи Twitter* высмеяли Зеленского за внешний вид на саммите G7: "С кем он дерётся?"

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Пользователей Twitter* рассмешил внешний вид украинского президента Владимира Зеленского на саммите "Большой семёрки".

Фото: https://mosregtoday.ru

Комментаторы заметили, что глава Украины приехал в Японию в штанах и свитере цвета хаки, а также в тяжёлых ботинках. Многие из них заинтересовались, почему Зеленский посещает важные международные мероприятия в "военном одеянии".

"С кем он дерётся? С официантами?" — написал один из пользователей.

Другой комментатор предложил дать Зеленскому денег на покупку нового наряда.

Кроме того, в Сети раскритиковали руководителя Украины за посещение саммита G7. По мнению пользователей, Запад должен прекратить участие в "операции по отмыванию средств". Они добавили, что дальнейшая помощь Киеву может спровоцировать Третью мировую войну.

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