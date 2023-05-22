Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Постпред Крыма Мурадов о словах Салливана: Вашингтон одобрил развязывание ядерной войны
63.RU: эндоскопист из Самары перечислил пять фраз пациентов, которые выводят медиков из себя
Военный эксперт о риске начала ядерной войны за Аляску: "Готовить превентивный удар"
Диетолог Русакова назвала гражданам из РФ неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда
Антонов: удары ВСУ по Крыму расценивались бы как атака на любой другой регион РФ
"РВ": по объектам в Днепропетровске впервые нанесён мощнейший комбинированный удар
Daily Mail: подлодки ВМФ России способны полностью нарушить инфраструктуру Британии
Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту
По ДНР за сутки было выпущено 177 боеприпасов со стороны ВСУ

Пользователи Twitter* высмеяли Зеленского за внешний вид на саммите G7: "С кем он дерётся?"

1:04
Мир

Пользователей Twitter* рассмешил внешний вид украинского президента Владимира Зеленского на саммите "Большой семёрки".

Пользователи Twitter* высмеяли Зеленского за внешний вид на саммите G7: "С кем он дерётся?"
Фото: https://mosregtoday.ru

Комментаторы заметили, что глава Украины приехал в Японию в штанах и свитере цвета хаки, а также в тяжёлых ботинках. Многие из них заинтересовались, почему Зеленский посещает важные международные мероприятия в "военном одеянии".

"С кем он дерётся? С официантами?" — написал один из пользователей.

Другой комментатор предложил дать Зеленскому денег на покупку нового наряда.

Кроме того, в Сети раскритиковали руководителя Украины за посещение саммита G7. По мнению пользователей, Запад должен прекратить участие в "операции по отмыванию средств". Они добавили, что дальнейшая помощь Киеву может спровоцировать Третью мировую войну.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
Кардиолог Клодас назвала пять продуктов, которые ест каждый день для снижения холестерина
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Валерий Залужный появился в телеэфире после долгого отсутствия
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Боевики ВСУ попали в "котёл" на окраине Бахмута
Боевики ВСУ попали в "котёл" на окраине Бахмута
Последние материалы
Пользователи Twitter* высмеяли Зеленского за внешний вид на саммите G7: "С кем он дерётся?"
Диетолог Русакова назвала гражданам из РФ неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда
Антонов: удары ВСУ по Крыму расценивались бы как атака на любой другой регион РФ
"РВ": по объектам в Днепропетровске впервые нанесён мощнейший комбинированный удар
Daily Mail: подлодки ВМФ России способны полностью нарушить инфраструктуру Британии
Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту
По ДНР за сутки было выпущено 177 боеприпасов со стороны ВСУ
Японский премьер не стал упоминать, кто сбросил на Хиросиму атомную бомбу
Минэнерго сообщило о тесном сотрудничестве Белоруссии с МАГАТЭ при строительстве АЭС
Санду: более 80 тысяч человек вышли на митинг за присоединение Молдавии к ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников