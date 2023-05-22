Пользователей Twitter* рассмешил внешний вид украинского президента Владимира Зеленского на саммите "Большой семёрки".
Комментаторы заметили, что глава Украины приехал в Японию в штанах и свитере цвета хаки, а также в тяжёлых ботинках. Многие из них заинтересовались, почему Зеленский посещает важные международные мероприятия в "военном одеянии".
"С кем он дерётся? С официантами?" — написал один из пользователей.
Другой комментатор предложил дать Зеленскому денег на покупку нового наряда.
Кроме того, в Сети раскритиковали руководителя Украины за посещение саммита G7. По мнению пользователей, Запад должен прекратить участие в "операции по отмыванию средств". Они добавили, что дальнейшая помощь Киеву может спровоцировать Третью мировую войну.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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