Asia Times назвали странным побег Зеленского из Украины во время решающей битвы за Артёмовск

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Решение украинского президента Владимира Зеленского уехать из страны в Японию на саммит G7 выглядело странным, потому что как раз в это время решалась судьба Артёмовска, а ВСУ, пытавшиеся удержать город, находились в очень тяжёлом положении. Об этом написал американский обозреватель Стивен Брайен в материале для Asia Times.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Очень странно, что Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиму в момент завершения одного из самых важных сражений на Украине", — удивился журналист.

Брайен отметил, что Киев очень старался не потерять Артёмовск, и это поражение подкосило украинские власти.

Теперь, после потери Артёмовска, на Украине вполне возможны политические катаклизмы, полагает обозреватель.

Брайен напомнил, что решение удерживать Артёмовск несмотря на плохие перспективы для ВСУ принял именно Зеленский, хотя украинское военное командование давно советовало ему оставить город. Эти обстоятельства могут оказать влияние и на ход украинского конфликта, и на развитие политической ситуации в стране, уверен журналист.