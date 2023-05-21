Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16
Какую клемму нужно первой отсоединять от аккумулятора
Эксперт Дандыкин назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артёмовска
Певицу Лободу раскритиковали на Украине из-за планов выступить в Киеве
Проблемы и болезни у бузины: уход за растением
МК: пиар-директор Анна Исаева раскрыла семейные отношения Гурцкой и Кучеренко
В Сети осудили Анналену Бербок за попытки указывать Ближнему Востоку: "Это катастрофа"
РИА Новости: история самого необычного маньяка России потрясла даже опытных следователей
Baijiahao: секретный план НАТО насчёт России преследует три цели

Кадыров рассказал о подготовке терактов против него со стороны украинских и западных спецслужб

1:17
Мир

Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что против него ведётся подготовка терактов со стороны западных и украинских спецслужб.

Кадыров рассказал о подготовке терактов против него со стороны украинских и западных спецслужб
Фото: Telegram Рамзана Кадырова

"Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

Однако лидер Чечни уверен, что планам желающих избавиться от него не суждено сбыться. Он заявил, что его невозможно переубедить, "даже тысячу раз убив".

"Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100 процентов выиграем. Все равно не быть тому, чего они хотят!", — заключил Кадыров.

Ранее Кадыров поздравил с днём рождения главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, которому исполнилось 21 мая 68 лет. Лидер Чечни назвал министра "одним из достойнейших сыновей нашей Родины", добавив, что ему приходится возглавлять ведомство в очень непростое для страны время.

Кадыров напомнил, что чеченские военнослужащие являются активными участниками спецоперации и достойными защитниками РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Последние материалы
Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16
Какую клемму нужно первой отсоединять от аккумулятора
Эксперт Дандыкин назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артёмовска
Певицу Лободу раскритиковали на Украине из-за планов выступить в Киеве
Кадыров рассказал о подготовке терактов против него со стороны украинских и западных спецслужб
Проблемы и болезни у бузины: уход за растением
МК: пиар-директор Анна Исаева раскрыла семейные отношения Гурцкой и Кучеренко
В Сети осудили Анналену Бербок за попытки указывать Ближнему Востоку: "Это катастрофа"
РИА Новости: история самого необычного маньяка России потрясла даже опытных следователей
Как избавиться от чрезмерного потоотделения во время упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников