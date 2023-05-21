Кадыров рассказал о подготовке терактов против него со стороны украинских и западных спецслужб

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что против него ведётся подготовка терактов со стороны западных и украинских спецслужб.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

"Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

Однако лидер Чечни уверен, что планам желающих избавиться от него не суждено сбыться. Он заявил, что его невозможно переубедить, "даже тысячу раз убив".

"Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100 процентов выиграем. Все равно не быть тому, чего они хотят!", — заключил Кадыров.

Ранее Кадыров поздравил с днём рождения главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, которому исполнилось 21 мая 68 лет. Лидер Чечни назвал министра "одним из достойнейших сыновей нашей Родины", добавив, что ему приходится возглавлять ведомство в очень непростое для страны время.

Кадыров напомнил, что чеченские военнослужащие являются активными участниками спецоперации и достойными защитниками РФ.