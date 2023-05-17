Рамзан Кадыров поделился подробностями операции по вызволению его коня Зазу из плена службы безопасности Украины. Об этом глава Чеченской республики написал в своём Telegram-канале.
По его словам, "западные политики сунули свой грязный нос в конный спорт". Из-за санкций Зазу оказался фактически в плену у СБУ. Кадыров пишет, что конь плохо выглядит и уже не сможет стать чемпионом.
Для вызволения Зазу из плена чеченскими силовиками была разработана целая спецоперация. Они встретились с представителями СБУ на границе. По условиям сделки, за коня нужно было заплатить выкуп.
"В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги", — написал Кадыров.
По словам главы республики, "конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики — никакие".
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