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Рамзан Кадыров рассказал, как отнял коня Зазу у СБУ не заплатив выкуп

1:08
Мир

Рамзан Кадыров поделился подробностями операции по вызволению его коня Зазу из плена службы безопасности Украины. Об этом глава Чеченской республики написал в своём Telegram-канале.

Рамзан Кадыров рассказал, как отнял коня Зазу у СБУ не заплатив выкуп
Фото: https://t.me/RKadyrov_95

По его словам, "западные политики сунули свой грязный нос в конный спорт". Из-за санкций Зазу оказался фактически в плену у СБУ. Кадыров пишет, что конь плохо выглядит и уже не сможет стать чемпионом.

Для вызволения Зазу из плена чеченскими силовиками была разработана целая спецоперация. Они встретились с представителями СБУ на границе. По условиям сделки, за коня нужно было заплатить выкуп.

"В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги", — написал Кадыров.

По словам главы республики, "конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики — никакие".

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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