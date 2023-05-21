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Baijiahao: секретный план НАТО насчёт России преследует три цели

1:35
Мир

Американские журналисты не просто так опубликовали секретные документы НАТО, которые касаются конфликта с Россией. Заместитель начальника Центрального штаба объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал-лейтенант Хьюберт Коттеро заявил, что готов сражаться "хоть сегодня".

Baijiahao: секретный план НАТО насчёт России преследует три цели
Фото: svs-gru.ru

"Если русские стягивают войска к границе, это заставляет нас нервничать. Если мы стягиваем войска к границе, это заставит нервничать их", — указал он.

Китайский аналитик Сунь Чжуанчжи убеждён, что Североатлантический альянс целенаправленно рассекретил доклад, поскольку преследует три цели относительно противостояния с Москвой.

Во-первых, НАТО планирует усилить давление на Россию, поэтому увеличивает свои силы и проводит военные учения рядом с российскими границами, чтобы сохранить свою значимость на мировой арене. 

Во-вторых, обнародование важных документов может быть частью "войны общественного мнения". Сунь Чжуанчжи допустил, что Североатлантический альянс пытается повлиять на внутреннее единство России, а также подорвать доверие союзников Москвы.

В-третьих, НАТО демонстрирует, что будет и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы продолжать боевые действия в соответствии со своими интересами.

"Этот шаг ещё больше обострит конфликт. Кроме того, он усилит прямую конфронтацию между НАТО и Россией, а также ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе в целом", — отмечается в материале Baijiahao.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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