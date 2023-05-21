Американские журналисты не просто так опубликовали секретные документы НАТО, которые касаются конфликта с Россией. Заместитель начальника Центрального штаба объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал-лейтенант Хьюберт Коттеро заявил, что готов сражаться "хоть сегодня".
"Если русские стягивают войска к границе, это заставляет нас нервничать. Если мы стягиваем войска к границе, это заставит нервничать их", — указал он.
Китайский аналитик Сунь Чжуанчжи убеждён, что Североатлантический альянс целенаправленно рассекретил доклад, поскольку преследует три цели относительно противостояния с Москвой.
Во-первых, НАТО планирует усилить давление на Россию, поэтому увеличивает свои силы и проводит военные учения рядом с российскими границами, чтобы сохранить свою значимость на мировой арене.
Во-вторых, обнародование важных документов может быть частью "войны общественного мнения". Сунь Чжуанчжи допустил, что Североатлантический альянс пытается повлиять на внутреннее единство России, а также подорвать доверие союзников Москвы.
В-третьих, НАТО демонстрирует, что будет и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы продолжать боевые действия в соответствии со своими интересами.
"Этот шаг ещё больше обострит конфликт. Кроме того, он усилит прямую конфронтацию между НАТО и Россией, а также ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе в целом", — отмечается в материале Baijiahao.
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