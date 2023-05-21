Изменить мышление Запада по отношению к другим странам можно только поменяв его место в мировом сообществе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор отреагировал на требования Китая не вмешиваться во внутреннюю политику страны США и ЕС. Как подчеркнул Пушков, высокомерие Запада не даёт ему трезво воспринимать ситуацию на международной политической арене.
"Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада", — заявил сенатор.
По его словам, Запад до сих пор мыслит критериями Холодной войны.
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