Сенатор Пушков назвал единственный способ образумить Запад

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Изменить мышление Запада по отношению к другим странам можно только поменяв его место в мировом сообществе, заявил сенатор Алексей Пушков.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор отреагировал на требования Китая не вмешиваться во внутреннюю политику страны США и ЕС. Как подчеркнул Пушков, высокомерие Запада не даёт ему трезво воспринимать ситуацию на международной политической арене.

"Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада", — заявил сенатор.

По его словам, Запад до сих пор мыслит критериями Холодной войны.