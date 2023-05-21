Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия получит Харьков и Одессу после контрудара ВС РФ

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Россия ответит на наступление ВСУ контрударом и получит два крупных украинских города под контроль, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Так, по его словам, Харьков и Одесса перейдут под контроль России.

"Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы", — заявил Макгрегор.

Как подчеркнул аналитик, вероятность того, что украинская армия истощена до придела нельзя исключать и российская сторона будет действовать "вдумчиво и осторожно".