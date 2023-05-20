Виктору Шендеровичу* в последний момент не разрешили выступить на сцене университетского колледжа в Лондоне. Писатель провёл встречу со зрителями в парке.
Литератор и собравшаяся публика оказались перед закрытыми дверями университетского колледжа Лондона. Публициста не уведомили заранее о запрете на его концерт.
Очевидцы сообщили иностранным СМИ, что у колледжа "их ждали запертые двери и растерянные Шендерович* и организаторы".
Писатель не растерялся и повёл публику в ближайший парк, где отработал свою концертную программу.
Ранее сообщалось, что Шендеровичу два раза плеснули кетчупом в лицо - в Талине и Вильнюсе.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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