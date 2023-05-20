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MWM: ВС России начнут сбивать истребители F-16 в зоне спецоперации на Украине

2:13
Мир

После нескольких месяцев обращений правительства Украины к западным странам с просьбой предоставить истребители F-16 США подвергаются растущему давлению со стороны своих европейских союзников с требованием одобрить передачу самолётов Киеву. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

MWM: ВС России начнут сбивать истребители F-16 в зоне спецоперации на Украине
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

F-16 на протяжении десятилетий был основным истребителем, стоящим на вооружении большей части стран НАТО, а также ключевых американских союзников за пределами Европы. Он считается наиболее подходящим для Украины из-за большой численности и низких эксплуатационных расходов.

Британия первой взяла на себя обязательства по поставкам крылатых ракет большой дальности, танков западного производства и даже боеприпасов с обеднённым ураном. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак продолжил эту тенденцию, особенно настаивая на поставках F-16.

Многочисленные европейские государства оказывают растущее давление на США, требуя одобрить передачу истребителей Украине. Соединённые Штаты заблокировали европейским партнёрам возможность обучения украинских военных на F-16, несмотря на то, что Нидерланды и Норвегия были готовы поставлять свои старые самолёты ВВС Украины. Вероятная ключевая причина расхождения в позициях Америки и Европы заключается в двух причинах.

Во-первых, Вашингтон по-прежнему имеет очень большую долю в программе F-16, потому что истребитель будет и дальше составлять костяк ВВС США на протяжении десятилетий. Во-вторых, США продолжают предлагать модернизированные варианты этого класса на экспорт порой по сотням миллионов долларов за планер.

В случае развёртывания F-16 на Украине США возьмут на себе основной риск. Существует не только вероятность того, что истребитель или его технологии могут попасть в руки России. Также не исключаются большие потери F-16 в воздушном бою и в результате ударов по аэродромам. Это нанесёт серьёзный удар по репутации истребителей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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