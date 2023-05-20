Как минимум три весомых причины есть на то, чтобы не принимать Украину в НАТО, заявил американский военный аналитик Джон Дени. По его словам. если Североатлантический альянс их не учтёт, то сильно "подмочит репутацию".
Как пояснил аналитик, после принятия Украины в члены блока можно забыть о дипломатическом урегулировании конфликта, и альянс лишь больше уверит мировое сообщество в правильности заявлений Москвы о намерениях НАТО подорвать безопасность.
"Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путём к окончанию военных действий", — заявил аналитик в колонке для Foreign Policy.
Кроме прочего, аналитик подчеркнул, что Украина не готова к вступлению в альянс, и если НАТО сделает для Киева исключение, сильно "подмочит свою репутацию".
Третьей причиной Дени назвал убеждённость не только мирового сообщества в правильности действий России, но и самой Москвы. Российская сторона сможет апеллировать вступлением Киева в НАТО, как "доказательством" своей правоты в проведении СВО.
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