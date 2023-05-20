США может передать Украине военные истребители F-16 Falcon, но не напрямую, заявили американские аналитики. По их данным, Вашингтон не возражает против отправки своих самолётов Незалежной третьими странами.
Так, по данным аналитиков, речь идёт о поставках F-16 Falcon, которые есть на вооружении у стран-союзников США по ЕС и НАТО.
"Япония, Америка и её союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Хотя истребители могут не обязательно поступать напрямую из Соединённых Штатов, а в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны", — цитирует анонимного источника в Белом доме NBC.
Когда именно украинские пилоты получат истребители неясно, как и то, каким логистическим маршрутом.
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