В Польше под Быдгощем обнаружили боеголовку от "российской ракеты", как считают сами поляки, пишет EADaily.
Об этом инцидента лично проинформировал глава офиса президента Польши Павел Шрот, подчеркнув, что новость относится к разряду "срочных".
"Она особенная", — кратко сказал Шрот.
По словам польского чиновника, оказалось, что боеголовка изготовлена из бетона, какая-либо взрывчатка там отсутствовала.
Шрот попытался обратить всё в шутку, назвав находку "вершиной российских технологий", однако эта история всё равно кажется странной. Никто не может объяснить, как в центре Польши могла оказаться неизвестная ракета непонятного происхождения.
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