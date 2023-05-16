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Бронислав Коморовский: теперь Россия знает, что у Польши нет систем ПВО

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Мир

Инцидент с упавшей под Быдгощем ракетой доказал, что польская противовоздушная оборона (ПВО) не работает, заявил экс-президент страны Бронислав Коморовский. Однако это проблема не только Варшавы, но и всего Североатлантического альянса, подчеркнул он.

Бронислав Коморовский: теперь Россия знает, что у Польши нет систем ПВО
Фото: w-dog.ru

"Русские сейчас знают, что у нас нет системы разведки, нет системы защиты. Теперь Россия может позволить себе с Польшей гораздо больше, чем раньше", — указал политик в эфире Polsat TV.

Москва протестировала западные системы ПВО, и они не сработали. Польша не смогла ответить России, поскольку у Варшавы нет необходимых средств. Однако и со стороны других стран НАТО не последовало "адекватной реакции" на инцидент.

"Русские видят, что никакой реакции в военной области не было, и никакой реакции в течение стольких месяцев в чисто политической области", — заявил Коморовский.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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