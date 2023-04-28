Fakt: генерал ВС Польши Полько сомневается, что таинственный снаряд принадлежит России

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Таинственный снаряд с надписью на русском языке был обнаружен в лесу под польским городом Быдгощ. Некоторые эксперты предположили, что ракета была выпущена со стороны России в рамках украинского конфликта. Однако польский генерал сомневается в этом.

Экс-командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько подчеркнул, что работа системы противовоздушной обороны (ПВО) страны постоянно проверяется, поэтому полёт российской ракеты в стороны Быдгоща был бы сразу же зафиксирован. Кроме того, генерал отметил, что довольно часто самолёты случайно теряют бомбы.

"Во время учений авиации нам приходилось убегать с полигона, чтобы на нас случайно что-нибудь не упало. Цели у лётчиков, конечно, определены, но всякое бывает. Все мы люди, бывало, у кого-то соскользнет палец — и нет моста, но не того, что нужно, а в соседней деревне", — рассказал Полько в беседе с Fakt.

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