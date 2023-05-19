Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине

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Многие люди до сих пор задаются вопросом о причинах начала спецоперации на Украине, а также не понимают, почему Москва выступает против продвижения НАТО на Восток. Однако если в подворотне начинают окружать "хулиганы с кастетами", человек оказывается перед выбором: звать на помощь или ударить первым. Россия отдала предпочтение второму варианту. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: dnr-hotline.ru

Он подчеркнул, что Москва не нападала на Североатлантический альянс, в то время как активисты "Майдана" призывали "убивать русских".

"Мы терпели. Пока русских не начали показательно убивать. Дальше терпеть? Терпели. Это ужасно, но терпели. Оскорбления, угрозы, убийства русских в Донбассе, унизительные для нас Минские соглашения. Помните мой пример с хулиганами в подворотне? Вот так. А дальше мы начали толкотню в грудь, такое бывает, когда не решаешься ударить во всю силу. Мы не решаемся, пока. Пока не дашь хорошенько по балде — никто не опомниться и не побежит", — указал военкор.

Запад "прилип" к России, поскольку считает Москву самым сильным конкурентом по энергоресурсам и промышленности.

"Нас проще задушить санкциями, чем с нами конкурировать. А ещё лучше свергнуть Владимира Путина и качать из нас богатства, как из Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана", — заявил Сладков.

Те люди, которые согласны с политикой западных стран, выступают против спецоперации на Украине, заключил военкор.