Лидер США Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7

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Американский президент Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. На саммите "Большой семёрки" в Японии он не смог самостоятельно повернуться к представителям СМИ.

Фото: almode.ru

Соответствующие кадры показали на японском телевидении. На видеозаписях видно, что Байден стоит спиной к репортёрам, хотя другие участники встречи уже повернулись к журналистам для совместной фотографии.

Он посмотрел в сторону сотрудников СМИ лишь после соответствующей просьбы японского премьера Фумио Кисиды.

Ранее стало известно, что во время выступления в Спрингфилде Байден пошутил о своих частых оговорках, трижды перепутав имя конгрессмена. Авторы издания Federalist убеждены: здоровье руководителя Белого дома угрожает национальной безопасности США.