Fox News: Байден пошутил о своих ляпах, трижды перепутав имя конгрессмена

Лидер США Джо Байден, выступая в Спрингфилде, пошутил о своих оговорках, трижды перепутав имя члена демократической партии из Вирджинии, передаёт Fox News.

По информации телеканала, американский президент со сцены попросил участников мероприятия занять свои места, после чего вспомнил, что однажды предложил гостям сесть на стулья в зале, где они отсутствовали.

"Начали говорить, что Байден реально глуп, но не знает об этом", — поделился руководитель США.

Рассказав эту историю, американский лидер позвал "конгрессмена Дага", перепутав имя политика Дона Бейера, который присутствовал на встрече. Когда Байден всё-таки нашёл его взглядом, выразил благодарность "Дагу" за организацию мероприятия.

"У нас с Дагом есть нечто объединяющее, ведь мы женились на тех, кто занимал более высокий статус в обществе", — подчеркнул президент.

Ранее журналисты издания Federalist сообщили, что здоровье Байдена угрожает национальной безопасности США.