РИА Новости: Евросоюз готовится к переводу экономики в военный режим ради ВС Украины

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Страны Запада намерены нарастить выпуск боеприпасов для Украины. Цель — миллион снарядов и ракет за этот год. Однако производители не верят в реализацию планов, пишет обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

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"Речь идёт о переводе экономики в военный режим. Мы выделим 500 миллионов евро из бюджета ЕС, и это дополнится финансированием от отдельных государств", — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он сообщил, что к производству снарядов калибра 155 миллиметров готовы 11 государств. Также страны-союзники могут выпускать и 120/122-миллиметровые боеприпасы, ракеты различного типа. Сейчас данные планы необходимо согласовать с Европарламентом и Советом ЕС. В Брюсселе верят, что сложностей с этим не возникнет.