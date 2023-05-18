Tencent: Вашингтон раскрыл свой большой секрет в попытке перехитрить Путина

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Вашингтон раскрыл свой большой секрет в попытке перехитрить Путина, но проиграл. Об этом пишут авторы Tencent.

Фото: globalresearch.ca

Соединённые Штаты, известные своей скрытностью в отношении военных секретов, внезапно совершили нестандартный шаг, обнародовав информацию о своих ядерных возможностях.

По опубликованным данным, американская сторона развернула 662 средства доставки ядерных боеголовок, включая подводные лодки, самолёты и ракетные комплексы. Не менее значительным фактором является обнародованное количество развернутых ядерных боеголовок, которое составляет 1419 единиц.

Эксперты китайского издания рассмотрели данную инициативу США и пришли к выводу, что такое необычное действие связано с прекращением действия договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3) между Россией и США.

Авторы отмечают, что США предприняли этот шаг с целью оказать давление на Москву, чтобы она вернулась к исполнению договора. Однако несмотря на требования Госдепартамента США о возвращении к соблюдению договора, Россия решила не публиковать данные о своём ядерном арсенале. В результате Соединённые Штаты оказались в неудобном положении, лишившись не только возможности оказать давление на Россию, но и разгласив свои секретные данные перед всем миром.

Аналитики Tencent отмечают, что данная попытка США привести Россию к исполнению договора не принесла ожидаемых результатов. Они указывают на сложность принудить Москву возвращаться к договору. Авторы статьи подчеркивают, что такое саморазоблачение Соединённых Штатов является неудачной попыткой стратегической манипуляции.