В Вашингтоне хотят, чтобы Россия вернулась в договор СНВ-3

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Вашингтон ожидает возвращение России в договор СНВ-3. Решение о приостановке этого соглашения Владимир Путин принял в феврале.

США хотели бы, чтобы Российская Федерация возобновила участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и приступила бы к обсуждению уже нового договора, касающегося ядерных вооружений. Информацию об этом обнародовало Минэнерго США.

Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3 еще 21 февраля. Российский президент отметил, что страна готова вернуться к обсуждению этого договора, но с учётом тех арсеналов, которые сейчас имеются у Франции и Великобритании, то есть всего совокупного ударного потенциала НАТО.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а лишь приостанавливает своё участие. Это связано ещё и с тем, что российским инспекторам не дают осуществлять полноценные инспекции в рамках СНВ-3, заявки на осмотры постоянно остаются без ответа или отклоняются.

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