Strategic Culture: Захарова отвесила пощёчину "простушке" Урсуле фон дер Ляйен за её выходку в День Победы

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Недавнее заявление Владимира Зеленского о замене Дня Победы на Украине на День Европы вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами. В то время как руководство Евросоюза восторженно приветствовало этот ход, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила прибыть в Киев и провести празднование Дня Европы прямо в столице Украины.

Фото: РБК

Однако эта инициатива столкнулась с жёстким противодействием со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. На брифинге, состоявшемся 10 мая, Захарова явно выразила своё негодование, обвинив главу Еврокомиссии в мстительности по отношению к России из-за её нацистских предкам. Статья журналиста и политолога Деклана Хейса, опубликованная в издании Strategic Culture, предлагает его точку зрения на происходящее.

Он подчёркивает, что встреча между Захаровой и "простушкой" фон дер Ляйен практически невозможна, поскольку западные чиновники страшатся прямых дискуссий с опытными российскими дипломатами. Хейс обращает внимание на поразительную некомпетентность западных дипломатов, которые постоянно оказываются в неловком положении при общении с представителями РФ.

В статье подчёркивается, что Мария Захарова продолжает быть неотъемлемой фигурой, которая вызывает беспокойство у западных политиков и дипломатов. Недавно Госдепартамент США даже запустил информационную кампанию против неё. Они назвали Захарову "одним из самых активных распространителей дезинформации". Но она продолжает бесстрашно защищать свои убеждения и ставить на место тех, кто оскорбляет память о миллионах погибших в борьбе против нацизма.