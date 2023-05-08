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Захарова: отменив День Победы, Зеленский раз и навсегда предал своих предков

1:00
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский, отменив День Победы, предал своих предков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: отменив День Победы, Зеленский раз и навсегда предал своих предков
Фото: РБК

Она назвала главу Украины "новым воплощением Иуды в XXI веке". По словам дипломата, Зеленский является "пособником фашистов".

Дипломат добавила, что украинский президент забыл о бойцах, сражавшихся в составе Красной армии, людях, которые мучились и были замучены в концлагерях, а также о тех, кто приближал победу в тылу.

"Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков", — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Зеленский своим указом объявил 9 мая на Украине Днём Европы вместо Дня Победы. Как отмечается на его официальном сайте, такое решение принято из-за "европейской идентичности" украинских граждан.

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Зеленский заявил о "последней черте" для переговоров с Россией
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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