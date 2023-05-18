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Рогов рассказал о двух сценариях продолжения украинского конфликта, которые прорабатываются в США

1:12
Мир

По мнению главы запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, США делают всё, чтобы поддерживать конфликт на Украине постоянно в любом формате.

Рогов рассказал о двух сценариях продолжения украинского конфликта, которые прорабатываются в США
Фото: Правда.Ру

Вашингтон предпочёл бы "постоянно горящий" формат украинского конфликта, но ему подойдёт и "тлеющий", отметил политик.

"США заинтересованы в сохранении военного конфликта на постукраинском пространстве в любом формате: тлеющем, еще лучше в постоянно горящем, но на это у режима Зеленского не хватит ресурсов", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

В Белом доме прорабатывают два основных сценария продолжения украинского конфликта, считает член главного совета администрации Запорожской области. Первый вариант — это давно ожидаемое контрнаступление, а второй — заморозка конфликта, после чего начнётся активное снабжение Украины вооружениями для того, чтобы позже возобновить военные действия, которые будут ещё более ожесточёнными.

"Это два основных сценария, которые рассматриваются Западом. Какой они выберут, покажет время и будет зависеть от их возможностей и сил вредить нам", — заключил Рогов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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