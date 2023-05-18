Politico: в США не исключают заморозки украинского конфликта

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США ведут подготовку к возможной заморозке украинского конфликта. В Вашингтоне не исключают, что он может продолжаться годами, если не десятилетиями. Об этом пишет издание Politico.

Фото: Вадим Савицкий

В ходе подготовки, которую ведёт Вашингтон, рассматриваются разные сценарии заморозки конфликта, в том числе установку с согласия Украины и России возможных границ между этими странами. Как отметил источник, в данном случае речь идёт не обязательно об официальных границах.

По мнению журналистов, такой сценарий выглядит вполне вероятным, с учётом текущей невозможности обеих сторон договориться.

"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли конфликт выглядеть замороженным или оттаявшим", — сказал американского чиновника.

В Белом доме не считают, что запланированное контрнаступление ВСУ сможет кардинально изменить картину на поле боя.

Отдельные американские аналитики и чиновники, опрошенные изданием, считают, что украинский конфликт может быть заморожен в "корейском стиле", который не предполагает признания границ ни одной из сторон.

"Единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии", — заявил бывший сотрудник администрации Байдена.