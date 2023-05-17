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Последствия тяжёлых боёв в Бахмуте показали на спутниковых фото Maxar

1:14
Мир

Компания Maxar представила свежие спутниковые фотографии города Бахмут (Артёмовск), сделанные 8 мая 2022 года и после начала боёв, отображая последствия артиллерийских обстрелов, взрывов и пожаров.

Последствия тяжёлых боёв в Бахмуте показали на спутниковых фото Maxar
Фото: Maxar

На фотографиях бросается в глаза облик спальных районов, где украинские военные уничтожили здания во время отступления. Среди объектов, пострадавших от этой жестокой судьбы, значатся городская администрация, Пенсионный фонд, налоговая инспекция и швейная фабрика имени 8 Марта.

Не менее серьёзно пострадала и транспортная инфраструктура Бахмута. Фотографии отображают разрушения железнодорожного вокзала, пути которого получили серьёзные повреждения от артиллерийских обстрелов. Дороги и мосты, ведущие в город, также не избежали ударов артиллерии.

На текущий момент большая часть города находится под контролем российских военных, и лишь микрорайон Новый и частный сектор находятся под удержанием ВСУ. Согласно заявлениям штурмовиков, полное освобождение города от ВСУ может произойти уже на этой неделе.

 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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